"Волынский Фаберже" попал в Книгу рекордов Украины и нацелился на Гиннеса

"Волынский Фаберже" – именно так называют Анатолия Бойко. Мужчина более 10 лет создает шедевры из птичьих яиц. Бывший военный начал использовать новую технику – отделка металлом. И вошел в Книгу рекордов Украины, как владелец крупнейшей коллекции экспонатов из яичной скорлупы. Как мастер создает произведение искусства – видел корреспонденты новостей "Сегодня".

Эскизов Анатолий никогда не делает, все спонтанно. Специальным инструментом прорезает скорлупу яйца, которое обтянуто металлом. В коллекции – около 200 яиц. Есть куриные, утиные, перепелиные и страусиные. Их можно назвать настоящими шедеврами. Все в одном экземпляре.

"Здесь три работы в одной. Вот открывается гусиное яйцо. Так фиксируется, внутри куриное. Его вынимаем и открываем, а внутри перепелиное. Открываем, а внутри – икона Божьей Матери", – показывает один из своих шедевров мастер.

Работы на религиозную тематику – особая гордость Анатолия. А еще ему удалось вытянуть скорлупу – получился еще шедевр.

"Это все скорлупа яйца вырезана тонкой полоской. Она вытянута, я ее вытягивал более полугода, а потом так закрутил. Скорлупа целая, нигде нет трещи", – делится Анатолий.

Мастерская Анатолия больше похожа на своеобразный музей. Сюда часто приходят на экскурсии целыми семьями. Творения бывшего военного Роман решил показать своим детям.

"Волынский Фаберже" Анатолий Бойко – уникум, который известен далеко за пределами Украины. Его работы, уникальные техники, которыми он обладает, исключительны. Нет никого, кто бы против законов физики вытянул яйцо", – говорит посетитель мастерской Роман Веслобоков.

Технику покрытия серебром яичной скорлупы Анатолий придумал сам – аналогов в мире нет. Коллекция мастера вошла в Национальный реестр рекордов Украины. Теперь мастер замахнулся на Книгу рекордов Гиннеса. И прислал заявку. Чтобы и там признали его уникальные работы.

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