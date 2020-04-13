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Вор в медицинской маске ограбил продуктовый магазин в Луцке

13 апреля, 12:13

Екатерина Степаненко

Рецидивист решил воспользоваться карантинными мерами защиты для дерзкого нападения

Вор в медицинской маске ограбил продуктовый магазин в Луцке. Когда продавщица отошла от прилавка, прямо у нее на глазах забрал из кассы деньги – около 5000 гривен. Как все произошло, зафиксировала камера наблюдения. На видео видно, как женщина бросилась за злоумышленником, но тот вырвался и убежал. Через 10 минут мужчину в центре города поймали полицейские. Узнали в нем двадцатидевятилетнего рецидивиста. Недавно он отбыл наказание за убийство. Четыре следующих года теперь также может провести за решеткой.

"Он подошел и попросил с нижней полки, почему я нагнулась, взять бутылку виски. Чтобы я нагнулась, и у него было здесь пространство. Я не поняла вообще, что происходит. Понятно, что это по инерции. Бросилась защищать деньги. Сказать, что был страх – наверное, нет, потом был страх, когда он уже бежал, и я поняла, что произошло", – рассказывает продавщица Леся.

Виталий Огорилко, патрульный:

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"Заметили подозрительную личность, он подходила по ориентированию, был без маски. Догнали его. Он когда бежал, стал купюры выбрасывать. Он был задержан. Он говорил, что это не он, свои действия все отрицал".

Стоит отметить, что во время карантина активизировались не только воры и и грабители. Ранее новости "Сегодня" писали о том, как мошенники пытаются заработать на коронавирусе, они предлагают "карантинную тысячу" и не только, выдавая себя за работников крупных банков.

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Источник: Сегодня

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