Под Львовом разбился грузовой самолет: в сети сообщают о погибших

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку недалеко от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов". В сети сообщают о погибших и пострадавших.

Как рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 7:10 спасателям поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара самолет Ан-12. Спустя 19 минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. Уже в 7:46 Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

"Горения не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета", – рассказали спасатели.

Как сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, летевший во Львов Ан-12 совершил посадку у кладбища в Сокольниках. По его информации, на борту грузового самолета было семь человек экипажа и один пассажир. Зинкевич также пишет, что в результате инцидента есть пострадавшие и погибшие, но эту информацию в ГСЧС пока не подтвердили.

На странице международного аэропорта "Львов" в Facebook сообщили, что грузовой Ан-12 летел из Виго (Италия) на Стамбул (Турция), а в аэропорту "Львов" садился на дозаправку. Сейчас ведутся поисковые работы, полоса закрыта на взлет и посадку.

Местное издание Tvoemisto.tv сообщает, что на борту, по предварительной информации, было 8 членов экипажа. Сейчас трех из них спасли, они живы. Об этом рассказал представитель ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

Напомним, не так давно в международном аэропорту "Ивано-Франковск" самолет совершил аварийную посадку. Известно, что самолет с пассажирами на борту следовал рейсом Валенсия – Киев. Причина аварийной посадки – неисправность шасси, о которой сообщил датчик.

Кроме этого, мы сообщали, что более 10 человек пострадали в результате задымления в салоне самолета британской авиакомпании British Airways, который приземлился в испанской Валенсии. В результате случившегося три человека отравились дымом, их доставили в медицинские учреждения.

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