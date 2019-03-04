На границе с Румынией задержали "ходока" с рацией

Выйти на след правонарушителя помогла служебная собака

Фото: ГПС

На границе с Румынией задержали "ходока" с рацией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d37/abc/5c7d37abce88d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d37/abc/5c7d37abce88d.jpg 2019-03-04T16:36:00+02:00 Запад Выйти на след правонарушителя помогла служебная собака

На Буковине, в результате обмена информацией между пограничниками Румынии и Украины, задержали правонарушителя.

"Пограничный наряд отдела "Красноильск" Черновицкого отряда, в 50 метрах от границы, с помощью служебной собаки, вышел на след неизвестного. При попытке скрыться мужчина потерял радиостанцию, с помощью которой, скорее всего, связывался с пособниками по контрабанде сигарет", – сообщают в ГСЧС.

В конечном итоге беглеца задержали, им оказался 31-летний житель поселка Красноильск. Теперь мужчине придется отвечать за попытку нарушения государственной границы Украины.

Также выясняются возможная причастность буковинца к сбору информации относительно пограничных нарядов. Кроме того, румынские пограничники проинформировали украинскую сторону, что на их территории примерно в то же время были обнаружены четыре пакета табачных изделий.

Напомним, недавно произошло нападение группы из 20 человек на пограничников в Черновицкой области.

Ранее стало известно, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

Также сообщалось, в Закарпатской области "поймали" дельтаплан с контрабандными сигаретами. Рядом с дельтапланом были обнаружены 12 ящиков сигарет, легковой автомобиль на венгерской регистрации и задержаны трое мужчин.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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