Возле границы с Украиной нашли "кладбище "евроблях"

Сегодня, 16:18

Иностранцы бросают машины с венгреской стороны, прямо у дороги, некоторые давно разбиты и разграблены


Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

В одном из приграничных районов Венгрии, возле пункта пропуска "Берегшурань – Лужанка", иностранные автовладельцы устроили для старых машин "могильник" под открытым небом. Некоторые из них давно разбиты и разграблены. Местные говорят, что такая ситуация с "евробляхами", которые не доехали в Украину, царит уже несколько лет.

"Автомобили разных типов – от малолитражек до микроавтобусов. Большинство из них имеют венгерские, немецкие или польские номерные знаки. Над некоторыми уже "поработали" грабители или вандалы: разбитые стекла, снятые колеса, вырванные с корнем руль или панель приборов", – сообщает mukachevo.net.

По словам одного из перевозчиков, машины бросают возле приграничного кафе "Hatar" или прямо  в поле.

"Обычно оставляют на несколько дней. Например, если с документами не все в порядке. Но некоторые "тачки" стоят там годами. Их разбирают на запчасти. Кто это делает неизвестно – возможно местные. Хотя и странно, ведь рядом здание пограничной полиции, все просматривается камерами. Но стоянка нелегальная, поэтому никто не следит", – рассказывает Иштван из Берегово.

Сейчас это количество автомобилей увеличилось до почти сотни. Возможно, это связано с новыми украинскими законами, запрещающими ввозить автомобили с иностранной регистрацией в режиме транзита.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

В свою очередь недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе. 

 
машины, дороги, автовладельцы, евробляхи

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Источник:

Mukachevo.net

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