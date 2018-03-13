Под Львовом хозяин морил лошадь голодом и держал на улице в снег, мороз и зной

Сегодня, 16:01

Лошадку по имени Зирочка нашли среди кучи мусора, она выглядела сильно худой и обессиленной 


На месте происшествия. Фото: патрульная полиция

На месте происшествия. Фото: патрульная полиция

На месте происшествия. Фото: патрульная полиция

Неравнодушные жители поселка Брюховичи под Львовом в одном из частных дворов обнаружили исхудавшую и запущенную лошадь и сразу сообщили об этом в полицию.

"Животное стояло среди кучи мусора, выглядело худым и обессиленным, страдало от жажды. Пока не было хозяина, мы набрали ему в найденную во дворе миску немного воды", – рассказала инспектор первого батальона Патрульной полиции Львовской области Анна Бурда.

Как рассказали соседи, животное так стояло на улице больше года, и в снег, и в зной, и даже в 20-градусные морозы. Следственно-оперативная группа полиции зафиксировала это правонарушение. Затем  на место происшествия приехали зоозащитники, дождались владельца и предложили забрать животное. После длительных переговоров мужчина согласился, а патрульные взяли у владельца лошади расписку о передаче. Сейчас лошадка Зирочка в безопасности, ей оказывают квалифицированную помощь.

Ранее мы писали,что суд назначил шесть месяцев ареста для Дмитрия Кияницы за жестокое обращение с животными. Мужчина бил своего кота, привязав его к дереву шлангом. Это увидели соседи, вызвали полицию. Кота отвезли в больницу, – там у него диагностировали поломанные ребра, кости и таз.

Также сообщалось, что  видео, на котором двое молодых людей издеваются над котенком, мгновенно разошлось по сети. Садисты были быстро идентифицированы – ими оказались 18-летняя переселенка из Луганска Любовь Таропина и 20-летний житель Луцка Юрий Гнатюк. Впрочем, правоохранительные органы заинтересовало не только жестокое обращение с животным – оказалось, луганчанка поддерживает самопровозглашенные "республики", а лучанин имеет незакрытую судимость.
лошадь, животное, зоозащитники, жестокое обращение

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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