Возле Львова столкнулись легковушка и фура: погибла женщина, еще трое попали в больницу
В числе пострадавших – водитель и двое детей
На месет аварии. Фото: Варта-1
На месет аварии. Фото: Варта-1
На месет аварии. Фото: Варта-1
На месет аварии. Фото: Варта-1
Возле Львова сегодня, 31 июля, около 09.00 на автодороге "Киев – Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибла женщина, еще три человека получили травмы.
"Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, предварительно установила, что возле села Пасеки Зубрицкие Пустомытовского района автомобиль Toyota, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком МАN", – сообщают в полиции.
В результате ДТП погибла пассажирка легковушки. Водитель и двое детей доставлены в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.
Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, не так давно в селе Чишки Пустомытовского района, на кольцевой дороге возле Львова, столкнулись легковушка Ford C-Max и грузовик Mersedes Benz.. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Ford C-Max. Травмы получили три человека, в том числе один ребенок.
Ранее на международной трассе Львов – Краковец произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Hyundai. 29-летний водитель легковушки – житель Киевской области, вылетел на встречную полосу и допустил столкновение с грузовой машиной.
Также мы писали, что на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.
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