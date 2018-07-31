Возле Львова столкнулись легковушка и фура: погибла женщина, еще трое попали в больницу

Сегодня, 11:19

В числе пострадавших – водитель и двое детей


На месет аварии. Фото: Варта-1

На месет аварии. Фото: Варта-1

На месет аварии. Фото: Варта-1

На месет аварии. Фото: Варта-1

Возле Львова сегодня, 31 июля, около 09.00 на автодороге "Киев – Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибла женщина, еще три человека получили травмы.

"Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, предварительно установила, что возле села Пасеки Зубрицкие Пустомытовского района автомобиль Toyota, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком МАN", – сообщают в полиции.

В результате ДТП погибла пассажирка легковушки. Водитель и двое детей доставлены в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, не так давно в селе Чишки Пустомытовского района, на кольцевой дороге возле Львова, столкнулись легковушка Ford C-Max и грузовик Mersedes Benz.. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Ford C-Max. Травмы получили три человека, в том числе один ребенок.

Ранее на международной трассе  Львов – Краковец произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Hyundai.   29-летний водитель легковушки – житель Киевской области,  вылетел на встречную полосу и допустил столкновение с грузовой машиной.

Также мы писали, что на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.
ДТП, Львов, ребенок, грузовик

Вы сейчас просматриваете новость "Возле Львова столкнулись легковушка и фура: погибла женщина, еще трое попали в больницу ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

ДТП в Тернопольской области: двое детей получили серьезные травмы

Сегодня, 06:34

На дороге не разминулись - Fiat Punto столкнулся с ВАЗ-2104

Другие страны

Видеошок: 19-летний парень вылетел на автомобиле с эстакады на скорости 170 км/ч и выжил

Сегодня, 06:07

Несмотря на столь высокую скорость, нарушителю удалось отделаться переломами и выжить
Загрузка...

Запад

Во Львовской области автомобиль слетел с дороги: погиб водитель, четверо пассажиров в больнице

Сегодня, 04:58

В числе пострадавших – семилетняя девочка  

Запад

Поиски детей продолжаются. Фото: virtualbrest.by

На Закарпатье утонул ребенок, еще двоих ищут вторые сутки

Вчера, 15:54

Один ребенок из Харькова утонул во время купели в чанах, остальные  не смогли выбраться  из быстроводной  Тисы  
Загрузка...