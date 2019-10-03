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Возле Львова столкнулись военный тягач, грузовик и легковушка: видео

3 октября, 16:20

Одну из машин занесло на скользкой от дождя дороге

Возле Львова сегодня утром столкнулись три автомобиля – военный тягач, грузовик и легковушка. Авария произошла на объездной дороге.

Как информируют в патрульной полиции Львовской области, у водителя "КамАЗа" подозрение на перелом ноги.

По предварительным данным, один из автомобилей занесло на скользкой от дождя дороге, и произошло столкновение.

Ранее на автодороге Львов – Тернополь в городе Золочев (Львовская область) грузовой автомобиль "ГАЗ" под управлением 36-летнего жителя Бугского района столкнулся с микроавтобусом и легковым автомобилем Opel. Вследствие ДТП получили травмы 16 человек, включая 12 пассажиров, которых перевозил микроавтобус

Ранее в Киеве машина военной инспекции Lada Samara резко затормозила из-за гражданского легкового автомобиля, который заглох. В этот момент у БТР отказали тормоза и он "догнал" машину военной инспекции.

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ДТП Львов грузовик военный

Источник: Сегодня

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