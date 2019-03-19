Возле Львова ветеранов АТО будут спасать "лошадиной терапией"
Это поможет бойцам адаптироваться в мирной жизни и преодолевать "посттравматическое стрессовое расстройство"
Во Львове начали реабилитационную программу иппотерапии "Верхом в будущее", которая помогает участникам АТО/ООС преодолевать "посттравматическое стрессовое расстройство".
Первое занятие с участием иппотерапевтов из Полтавской области Василия Ирхи и Александры Хандогиной состоялось на территории рекреационной зоны "Бухта викингов", возле Львова. Участвовать в проекте согласились около десятка ветеранов боевых действий.
"У нас в Полтаве этот эксперимент имел успех. Теперь мы планируем проводить обучение для участников боевых действий, чтобы те в дальнейшем могли работать инструкторами с детьми и своими побратимами. Ко всему, это поможет ветеранам адаптироваться в мирной жизни", – говорит Александра Хандогина.
К слову, Василий Ирха и сам участник АТО. В 2014-2015 годах был бойцом батальона "Полтава". После демобилизации присоединился волонтером к сеансам иппотерапии с детьми. По его словам, общение с лошадьми позволило почувствовать расслабленность и уменьшить количество принимаемых лекарств.
Добавим, что лошади, привлекаемых к проведению занятия – специально обучены для коммуникации с человеком.
"Лошадь – очень сильный эмпат, способный реагировать на эмоции: добро, ласку, соучастие и сопереживание. Проходит некоторое время и, неожиданно для себя, ты начинаешь сам чувствовать, как через это общение тебя "отпускает" то, что джолгое время держало в напряжении", – говорит Василий Ирха.
В дальнейшем группы будут составлять по 4 или 5 человек. Курс иппотерапии рассчитан на 5 занятий. Формировать участников будут на основе анкетирования, чтобы лучше скомпоновать команды из людей и лошадей по психологической совместимости и темпераментом.
Ранее мы рассказывали о бесплатной иппотерапии для атошниковв парке "Межигорье".
Кроме этого, мы сообщали, что лошади распознают эмоции и человеческие лица, используя информацию для оценки того, является ли человек угрозой или нет. К такому выводу пришли исследователи из университетов Сассекса и Портсмута.
Также сообщалось, что терапия лошадьми приобретает популярность в Украине. Но особенно она помогает людям с проблемами опорно-двигательного аппарата и заболеваниями нервной системы.
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