Возле Львове на трассе пылал грузовик, набитый древесным углем
На въездах во Львов уже запретили движение большегрузных машин
В селе Подберезцы Пустомытовского района Львовской области в прицепе грузового автомобиля MAN произошел пожар. Огонь уничтожил около 13 тонн древесного угля и повредил прицеп площадью 35 кв.м. Об этом сообщают в ГСЧС.
К ликвидации пожара привлекли 15 спасателей и 3 единицы спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается.
Добавим, что, учитывая погодные условия, а именно рост температуры воздуха до 30 градусов, на трассах уже установлены знаки о запрете въезда во Львов большегрузных транспортных средств фактической массой более 24 тонн.
"Ведь когда высокая температура, асфальт начинает топиться, и когда по нему едут тяжелые машины, дорожное полотно повреждается, и его нужно поправлять и заново асфальтировать", – сообщают в ЛГС.
Напомним, недавно во Львове на ходу загорелся пассажирский автобус. Дымящую заднюю шину заметили прохожие и сразу сообщили водителю.
Ранее возле Львова тушили мощный пожар на СТО. В результате полностью сгорели автобус, иномарка, а также помещение общей площадью около 90 квадратов.
А на трассе Киев – Одесса, у Глевахи, на ходу загорелся автомобиль. Во время инцидента никто не пострадал.
Также на трассе Киев – Чоп в Ровенской области пылал грузовик DAF с тягачом, на "борту" которого – несколько новеньких легковушек.
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