Возле Тернополя сожгли табор ромов

Недалеко от Тернополя неизвестные напали и подожгли ромский табор. О стрельбе и избиении в полицию сообщили 22 мая, около 22:00. По словам заявительницы, к ним ворвалась группа неизвестных, примерно 15 человек. Молодые люди стреляли, кричали и пытались их избить. Пострадавшие спаслись от нападающих бегством.

"Потерпевшие – представители цыганской национальности. Они жили в палатках под Тернополем, напротив сахарного завода в поселке Великая Березовица. В лагере жили как взрослые, так и дети. На момент нападения там находилось семеро взрослых и 33 ребенка. В областной центр они приехали из Закарпатской области. На жизнь зарабатывали сбором и сдачей металлолома", – сообщают в полиции.

Пострадавшие утверждают, что они на костре готовили ужин, когда прибежали неизвестные и раздались звуки, похожие на выстрелы. Ромы бежали в лес. Во время потасовки загорелись палатки.

Среди главных версий, рассматриваемых полицией – это конфликт между местным населением и ромами, поскольку ранее поступали жалобы на негативное поведение ромской общины в данной местности.

На поиски злоумышленников выезжали полицейские. В полутора километрах от места происшествия правоохранители остановили группу лиц и пригласили их в тернопольское отделение полиции. С места изъяли гильзы, предположительно от пневматического оружия.

Полицейские опрашивают людей. За медицинской помощью никто не обращался. Открыто досудебное расследование (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предметов, приспособленных для нанесения телесных повреждений).

Ранее сообщалось, что лагерь ромов сожгли, теперь в окрестностях Львова. Случилось это вечером 9 мая. Никто из поселенцев не пострадал. По неофициальной информации, налет на табор совершили около 30 человек в масках.

Также мі писали, что палаточный лагерь на Лысой Горе в Киеве, где стояли ромы, был сожжен. Людей перед этим оттуда выгнали силой. Ответственность за насилие на себя не взял никто.