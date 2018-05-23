Возле Тернополя сожгли табор ромов
В лагере на момент нападения находилось более тридцати детей
На месте происшествия. Фото: Нацполиция
На месте происшествия. Фото: Нацполиция
На месте происшествия. Фото: Нацполиция
Недалеко от Тернополя неизвестные напали и подожгли ромский табор. О стрельбе и избиении в полицию сообщили 22 мая, около 22:00. По словам заявительницы, к ним ворвалась группа неизвестных, примерно 15 человек. Молодые люди стреляли, кричали и пытались их избить. Пострадавшие спаслись от нападающих бегством.
"Потерпевшие – представители цыганской национальности. Они жили в палатках под Тернополем, напротив сахарного завода в поселке Великая Березовица. В лагере жили как взрослые, так и дети. На момент нападения там находилось семеро взрослых и 33 ребенка. В областной центр они приехали из Закарпатской области. На жизнь зарабатывали сбором и сдачей металлолома", – сообщают в полиции.
Пострадавшие утверждают, что они на костре готовили ужин, когда прибежали неизвестные и раздались звуки, похожие на выстрелы. Ромы бежали в лес. Во время потасовки загорелись палатки.
Среди главных версий, рассматриваемых полицией – это конфликт между местным населением и ромами, поскольку ранее поступали жалобы на негативное поведение ромской общины в данной местности.
На поиски злоумышленников выезжали полицейские. В полутора километрах от места происшествия правоохранители остановили группу лиц и пригласили их в тернопольское отделение полиции. С места изъяли гильзы, предположительно от пневматического оружия.
Полицейские опрашивают людей. За медицинской помощью никто не обращался. Открыто досудебное расследование (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предметов, приспособленных для нанесения телесных повреждений).
Ранее сообщалось, что лагерь ромов сожгли, теперь в окрестностях Львова. Случилось это вечером 9 мая. Никто из поселенцев не пострадал. По неофициальной информации, налет на табор совершили около 30 человек в масках.
Также мі писали, что палаточный лагерь на Лысой Горе в Киеве, где стояли ромы, был сожжен. Людей перед этим оттуда выгнали силой. Ответственность за насилие на себя не взял никто.
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