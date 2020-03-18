Возле Трускавца образовался новый провал

Возле Трускавца, где ранее уже обнаруживали провалы, нашли новую пропасть.

Земля просела на 100 метров глубиной. Огромная дыра образовалась из-за подземных полостей, которые возникли еще в 80-х годах прошлого века. Тогда в районе добывали калийную соль. Место бывшей шахты – опасное. Здесь земля уходит из-под ног уже в третий раз. "Сегодня" узнавали – есть ли риск для местных жителей и что делать с полостями.

Новое карстовая пропасть образовалась вблизи города Стебник. Она – 150 метров в ширину и 100 метров в глубину.

"Здесь так гудела земля, падала, гремело так, что люди вышли из домов, думали, что дождь будет, так гремело", – говорит мер Стебника Петр Старосельский.

Первая пропасть появилась три года назад. Оно значительно шире, но не такое глубокое, как сейчас. Но последствия видны, в частности – во дворе местной жительницы Натальи. Ее дом в нескольких метрах от обрыва.

"Трещины пошли по домам, дерево у меня, например, упало. Нам некуда деваться. По идее, куда нам идти, к кому проситься?", – говорит жительница Стебника.

Местные жители боятся новых обрушений.

Обвалы еще будут, прогнозирует местный житель Андрей, отработавший в шахте 25 лет. И сетует на бездействие властей.

"Люди не знают, проснутся рано или нет", – говорит житель Стебника Андрей. В тренде На Донбассе оживились российские оккупанты: проводят сборы корректировщиков артиллерийского огня

Провал, говорят в Стебнике, образовался, вероятно, из-за неправильной консервации шахт предприятия, которое пять лет назад стало частным. С тех пор, мол, государство перестало выделять средства на консервацию шахт.

"Без природоохранных мероприятий оно будет дальше разрушаться. Здесь идет размыв калийной соли", – говорит мэр Стебника Петр Старосельский.

Через несколько десятков метров от пропасти – дорога со Львова на Трускавец. Она постоянно оседает и трескается. И в любой момент от такого соседства также может уйти под землю, говорят местные жители.

После провала полицейские не пускают на дорогу габаритные грузовики. Проходы к обрыву перекрыли.

"Никто, фактически, не может спрогнозировать – как будет развиваться ход событий с тем обвалом. На наших глазах снова часть обваливается", – говорит представитель отдела чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Дрогобычского горсовета Игорь Юзвяк.

"Заезд в город Трускавец будет либо через Борислав, либо непосредственно через Стебник", – говорит заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Тарас Грень.

Опасным участком проходит водопровод Дрогобыч-Горное, который обслуживает 15 окрестных сел, Стебник и Дрогобыч. Местные чиновники обратились к Кабмину и президенту с просьбой выделить средства для переноса водопровода и строительства объездной дороги.

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