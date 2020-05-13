"Боимся, что пик COVID-19 еще впереди": на Буковине рассказали, когда смогут ослабить карантин

Выходить из карантина смогут те районы, где не будет роста заболеваемости

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Буковине стабильно высокими темпами. В связи с этим власти приняли решение не ослаблять карантин в регионе – в Черновицкой области пока не открылись непродовольственные магазины, Калиновский рынок, стоматологии и парикмахерские.

Как рассказал директор Департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Олег Черный в интервью АСС, это было сделано, потому что заболеваемость COVID-19 не идет на спад.

"Фактически за последние три недели было обнаружено около двух тысяч новых случаев. Несмотря на это, боимся, что пик заболеваемости мы еще не прошли. Таким образом, с точки зрения медицины, ситуация в Черновицкой области не идет на улучшение. При этом люди массово гуляют и собираются на шашлыки в выходные, пренебрегают масочным режимом... Это опасно! И только продлевает сроки карантина. Так и все лето может длиться", – отметил Черный.

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Чиновник отметил, что следующее заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС состоится 14 мая. И, если ситуация по заболеваемости в течение нескольких дней улучшится, специалисты будут принимать решение о дальнейшем ослаблении карантина.

"Мы ежедневно мониторим число госпитализаций, обращений пациентов, количество пневмоний, положительных тестов. Был период, когда количество новых случаев COVID-19 пошло на спад, а затем снова взрыв – рост", – сообщил Олег Черный.

По его словам, возможно, решение об ослаблении карантина будут принимать административные органы того или иного округа.

"Например, пока нет роста заболеваемости в Сокирянском и Кельменецком районах – их можно потихоньку открывать. В то же время Глибоцкий и Сторожинецкий районы, Черновцы – "красные" от количества больных. Думаю, есть смысл принимать решение отдельно по каждой территории", – отметил чиновник.

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В свою очередь глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что на Буковине 12 мая официально было подтверждено еще 48 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 190 новых образцов.

"Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2444 человека", – рассказал Осачук.

Напомним, ранее врач-инфекционист Ольга Кобевко рассказала, что в Черновцах пациентам областной клинической больницы, у которых подтвердили коронавирус, приходится лечиться в не слишком комфортных условиях. Больные, по ее словам, вынуждены пользоваться общими туалетами, а также у них нет возможности принять душ.

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