Возобновление военной базы в Берегово: Венгрия недовольна планами Украины

Сегодня, 23:25

Сийярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров

фото AFP
фото AFP

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово, где ранее  "правые" устроили провокационное "фаер-шоу", сообщает местное издание Hirado.hu.

Сийярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения.

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Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство.

"Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", – заявил Сийярто.

Как сообщалось, ранее  Климкин призвал МВД и СБУ наблюдать за ситуацией с венграми на Закарпатье.

Ранее Климкин заявил, своими заявлениями Венгрия вплотную приблизилась к "красной линии" в отношениях с Украиной.
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