Возобновление военной базы в Берегово: Венгрия недовольна планами Украины

Сийярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово, где ранее "правые" устроили провокационное "фаер-шоу", сообщает местное издание Hirado.hu.

Сийярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ОБСЕ усилила мониторинг на Закарпатье

Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство.

"Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", – заявил Сийярто.

Как сообщалось, ранее Климкин призвал МВД и СБУ наблюдать за ситуацией с венграми на Закарпатье.

Ранее Климкин заявил, своими заявлениями Венгрия вплотную приблизилась к "красной линии" в отношениях с Украиной.