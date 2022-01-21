Возвращение красной зоны. В Ивано-Франковской области усилили карантин

В Украину возвращается красная зона адаптивного карантина, в Ивано-Франковской области зашкаливают COVID-показатели

В стране вернули красную зону карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 21 января, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Facebook.

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По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 красный уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.

Ограничения красной зоны

Красный уровень эпидемической опасности – это работа заведений общепита только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа.

То же самое касается:

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торгово развлекательных центров,

гостиниц,

кинотеатров и других учреждений культуры,

спортзалов,

субъектов проводящих торгово и бытовое обслуживание,

в том числе рынков,

плановых мероприятий по госпитализации.

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