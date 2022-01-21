Возвращение красной зоны. В Ивано-Франковской области усилили карантин

Сегодня, 21 января, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Facebook.
По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 красный уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.
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Ограничения красной зоны
Красный уровень эпидемической опасности – это работа заведений общепита только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа.
То же самое касается:
- торгово развлекательных центров,
- гостиниц,
- кинотеатров и других учреждений культуры,
- спортзалов,
- субъектов проводящих торгово и бытовое обслуживание,
- в том числе рынков,
- плановых мероприятий по госпитализации.
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