Впервые в Украине: школьника судили за буллинг учителя
Травля учителя проявлялась в систематических оскорблениях и психологическом давлении со стороны ученика
Нетешинский городской суд принял первое в Хмельницкой области решение о привлечении к административной ответственности лица за совершение буллинга.
Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.
"Буллером оказался старшеклассник одной из местных школ, а потерпевшим — его учитель", — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что травля учителя проявлялось в систематических оскорблениях и психологическом давлении со стороны ученика.
Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (Буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Суд обязал мать несовершеннолетнего уплатить штраф в размере 850 грн.
Сотрудники полиции призывают граждан не замалчивать подобные случаи.
Ранее Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес первое в Украине решение по делу о буллинге. По результатам судебного слушания был установлен факт травли с применением средств электронных коммуникаций. Подросток признан виновным в травле сверстника, а на его родителей наложен штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.
В то же время напомним, что эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.
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