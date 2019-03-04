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Впервые в Украине: школьника судили за буллинг учителя

Сегодня, 22:34

Травля учителя проявлялась в систематических оскорблениях и психологическом давлении со стороны ученика

Фото: Facebook
Фото: Facebook.
Впервые в Украине: школьника судили за буллинг учителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d8b/2a8/5c7d8b2a8ea83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d8b/2a8/5c7d8b2a8ea83.jpg Запад Травля учителя проявлялась в систематических оскорблениях и психологическом давлении со стороны ученика

Нетешинский городской суд принял первое в Хмельницкой области решение о привлечении к административной ответственности лица за совершение буллинга.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

"Буллером оказался старшеклассник одной из местных школ, а потерпевшим — его учитель", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что травля учителя проявлялось в систематических оскорблениях и психологическом давлении со стороны ученика.

Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (Буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд обязал мать несовершеннолетнего уплатить штраф в размере 850 грн.

Сотрудники полиции призывают граждан не замалчивать подобные случаи.

Ранее Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес первое в Украине решение по делу о буллинге. По результатам судебного слушания был установлен факт травли с применением средств электронных коммуникаций. Подросток признан виновным в травле сверстника, а на его родителей наложен штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.

В то же время напомним, что эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.

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Тег суд, учитель, несовершеннолетний, буллинг, буллинг в школе

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