Впервые в Украине: возле Львова открыли змеиную ферму

Блюдо из змеи будет стоить около четырех тысячи гривен за порцию

Фото: Facebook









Фермерское хозяйство "Західний равлик", что в селе Солонка возле Львова, первым в Украине начало разводить змей. Это хозяйство хорошо известно гурманам, которые в качестве деликатеса предпочитают улиток.

Как рассказала совладелица фермы Ирина Юськевич, около 70 змей (ужовых и полозов) держат на мясо, употребление которого укрепляет иммунитет и помогает людям, больным туберкулезом.

Змеи растут 3 года до "съедобного состояния". Каждая змейка за неделю съедает хотя бы одну рыбку (свежий мальок из рыбных хозяйств), одно перепелиное яйцо и выпивает 30 граммов молока.

Ирина Юськевич уверена, что змеиное мясо не станет массовым продуктом, но всегда найдутся желающие попробовать что-то новое.

"Блюдо из змеи будет дорогим — ориентировочно 3-4 тыс. гривен за порцию. Одной змейкой можно накормить трех человек. Потому что это же деликатес, им не наедаются, как варениками", — добавила она.

Со временем на ферме планируют разводить и ядовитых пресмыкающихся. Похожие змеиные фермы развиваются в Узбекистане, Казахстане и на Дальнем Востоке. Этих пресмыкающихся там выращивают не только ради мяса, но и для того, чтобы получить яд для фармацевтики.

Кстати, фермеры не намерены останавливаться на улитках и змеях. Планируется также выращивать лягушек, а в перспективе, возможно, и ферму саранчи запустят.

Ранее сообщалось, что в Украине набирает обороты непривычный для нас вид агробизнеса — выращивание улиток. Так, в селе Стрелецкий Кут в Черновицкой области супруги создали семейную ферму, на которой выращивают улиток.

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Ежегодно открываются десятки подобных хозяйств в разных областях страны, а негласными лидерами по количеству улиточных ферм стали центр и запад страны.

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