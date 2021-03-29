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Впервые в жизни попала в больницу: в Черновцах 100-летняя пенсионерка оправилась от COVID-19

29 марта, 21:26

Виктория Барановская Виктория Барановская

У нее были сопутствующие болезни

В Черновцах от коронавируса выздоровела 100-летняя женщина. У нее была пневмония, она находилась на дотации кислорода.

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Об этом сообщает ІА АСС.

Началось все с того, что в семье Марии Тихоновны на COVID-19 заболели члены ее большой семьи. Сначала она лечилась дома, в больницу обратилась когда ухудшилось состояние.

"Это было в середине марта. Каждый из них имел положительный ПЦР тест. Типичная клиника для коронавируса, снимки ренгтента и КТ. Две недели мы все переживали. Они поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с болезнью", – рассказала старший доктор ІІ этажа ковидного отделение больницы №1 Елена Крапивина.

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У пенсионерки были сопутствующие болезни. Медики не считают это странным, учитывая ее возраст.

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Ей удалось выздороветь – УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление. Сейчас у женщины ПЦР-тест отрицательный.

Примечательно, что пациентка когда-то сама работала в этой больнице медсестрой. И данный визит на больничную койку стал для нее первым в жизни.

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Ранее мы сообщали, что уже пятый день в Киеве делают прививки от коронавируса пожилым людям, ведь именно они еще в зоне риска.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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пенсионеры Черновцы коронавирус COVID-19
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