Врач из Ивано-Франковска пишет картины, которые исцеляют

Полотна женщины, которая никогда не училась рисовать, поражают и художников, и мастеров йоги

Картины, которые лечат. Врач из Ивано-Франковска пишет уникальные полотна, аналогов которым нет в мире. "Даяти", а именно так она их называет, способны помочь многим людям. И не только гармонизировать внутреннее состояние. Какими еще невероятными свойствами наделены картины, выяснили новости "Сегодня"

Ее небольшая квартира в центре Ивано-Франковска похожа на галерею.

"В этих картинах есть разные символы, знаки закодированы, они имеют определенную цветовую гамму, которая должна способствовать и помогать людям", – говорит художница Людмила Химейчук.

Эти полотна – уникальны. Автор называет их "даяти". Что в переводе – "те, что приносят добро". Людмила объясняет, что это полотна для медитаций. Просто нужно почувствовать, какая картина соответствует именно вам. А дальше работать или с ней, или с каким-то отдельным ее элементом.

"Она многое интуитивно видит, что другие люди не видят. И действительно эти картины смысловую нагрузку несут, которая приводит к определенному эффекту", – отмечает Юрий Сулик, мастер йоги.

Свою первую картину художница увидела во сне. Проснувшись, женщина была уверена – такой рисунок может помочь ее матери, которая именно в тот период из-за глаукомы стремительно теряла зрение. И кроме традиционного лечения, хозяйка Полина начала использовать и картину дочери.

"Я так сидела, смотрела на эту картину. Сижу и так думаю про себя: "У меня здоровый глазной нерв, у меня здоровое глазное дно", – рассказывает мама художницы.

Результаты удивили даже опытных медиков.

Лилия Розмарица, врач офтальмолог:

"Начиная с 2015 года, у нее стабильные показатели и остроты зрения, и поля зрения, и достигнуто толерантное давление".

По специальности Людмила – врач-дерматовенеролог. Кандидат медицинских наук. Никакого художественного образования. Фото ее работ показываем известном художнику Михаилу Дейнеге. Художник поражен:

"Я посмотрел на эти работы и вот сердце наполнилось радостью, каким-то щемящим чувством. Можно так сказать, что она была поцелованная Богом".

Людмила как медик предостерегает, что ее работы является дополнением традиционного лечения, а отнюдь не его альтернативой.

Напомним,ранее новости "Сегодня" писали о том, как киевский пенсионер превратил подъезд в Версаль и на картины едут смотреть со всей Украины. И хотя его полотна не исцеляют, они все равно достойны внимания.

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