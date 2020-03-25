Врач из Тернополя заподозрил у себя коронавирус после неожиданного симптома

Врач-стоматолог из Тернополя заподозрил у себя наличие коронавируса, когда, вернувшись из Австрии, почувствовал потерю обоняния.

Об этом рассказал мэр города Сергей Надал, сообщает "112-Украина".

"Это врач-стоматолог, врач, который вернулся из Австрии. Он был дома. По его словам, он сам почувствовал, что у него пропало обоняние, читал в интернете, что это может быть один из симптомов", - заявил градоначальник.

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По его словам, после этого медик обратился к семейному врачу, и тот предположил, что это может быть именно COVID-19.

Позже предположения стоматолога подтвердились лабораторными анализами. Сейчас он находится дома в стабильном состоянии, а врачи обследуют членов его семьи, с которыми он контактировал.

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Напомним, что по состоянию на утро 25 марта в Украине было официально подтверждено 113 случаев коронавируса, четыре человека умерли.

В связи с увеличением случаев инфицирования COVID-19 Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. Одновременно с введением режима ЧС в Украине до 24 апреля продлили карантин.

Это значит, что еще минимум месяц в Украине будут запрещены междугородние пассажирские перевозки, жестко ограничена работа транспорта в городах, закрыты торгово-развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Рекомендации о том, как пережить карантин – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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