Українська
$ 27,61
33,48
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Западной Украины

Врач отказалась осматривать. На Волыни умер полуторагодовалый ребенок

17 мая, 16:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ужасная трагедия произошла в поселке Старая Выжевка – родители умершей девочки обвиняет медиков в халатности

В Волынской области умерла полуторагодовалая девочка, которую накануне отказалась осматривать семейный врач. Ребенка привезли из села Глухи в больницу в пгт Старая Выжевка с очень высокой температурой. Малышка умерла этой же ночью.

Как сообщает "Гит", родители обвиняют в смерти дочери врача.

По словам мамы девочки Екатерины Курилюк, родители обращались за помощью к семейному врачу, когда ребенку стало плохо. Однако медик отказалась приехать осмотреть Юлиану, мотивировав это тем, что она, мол, "не должна работать круглосуточно".

Теперь родители в отчаянии. Они потеряли ребенка, а врачи пытаются, со слов матери, переложить вину в смерти дочери на них.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе от коронавируса умер младенец.

Также напомним, в Киеве на приеме у врача умер маленький мальчик, полиция сообщила подробности трагедии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Купить клубнику авансом. Сколько стоит украинская ягода из теплицы и с грядки?
Купить клубнику авансом. Сколько стоит украинская ягода из теплицы и с грядки?Экономика
SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будет
SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будетТранспорт
Из Закарпатья 8 млн пчел отправили
Из Закарпатья 8 млн пчел отправили "Укрпочтой": насекомые погибли (обновлено)Запад
В честь дивизии СС
В честь дивизии СС "Галичина" планируют марш по МосквеЗапад
Заказное осквернение памятника Бандере во Львове: студент получил приговор
Заказное осквернение памятника Бандере во Львове: студент получил приговорЗапад
Во Львовской области вспыхнул автобус с несколькими десятками пассажиров внутри (фото)
Во Львовской области вспыхнул автобус с несколькими десятками пассажиров внутри (фото)Запад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять