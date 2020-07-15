Врач с Волыни рассказала, нужно ли носить маску в жару

Эпидемия коронавирусной инфекции снова начинает набирать обороты в Украине. А с наступлением лета люди стали чаще нарушать масочный режим. Существует мнение, что в жару маска превращается в рассадник микробов, вызывает головные боли, нехватку кислорода и, в целом, снижает иммунитет.

Реклама

Медицинский директор Волынской областной инфекционной больницы Любовь Серба подтверждает, что при высоких температурах маска может навредить нашему здоровью, сообщают "Волынские новости".

По словам медика, медицинская маска на природе не нужна. Так как, если ее носить длительное время вплотную к лицу, то при высоких температурах под ней образуется определенный конденсат, который мы вдыхаем обратно в свои легкие. Это небезопасно.

"Мы выдыхаем воздух, который увлажняет внутреннюю часть маски. Он является теплым, соответственно в такой среде могут быстрее развиваться возбудители", - рассказывает главная инфекционистка Волыни.

Кроме того, есть группы людей, которым запрещено носить маску. Например тем, кто склонен к аллергическим реакциям или имеют чувствительную кожу. В таких условиях маска может раздражать кожные покровы и вызывать сыпь. К тому же, не все психологически готовы носить маску, уверяет врач.

Реклама

"У некоторых это может, собственно, быть связано с недостатком воздуха. И психологически человек просто не может. У него ощущение, что у него нет воздуха в маске. Есть рекомендации, согласно которым больные люди не могут и не должны носить маски", – добавила медик.

В тренде На Донбассе снова обстрелы: ранены семь бойцов ВСУ

Кроме того, Любовь Серба отмечает, что Всемирная организация здравоохранения также не рекомендует носить маски на улице.

Напомним, эксперт рассказал, что соблюдать масочный режим придется до тех пор, пока не выработается коллективный иммунитет.

Также ранее мы сообщали, что врач из Луцка рассказал об особенностях коронавируса.

А в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски – смотрите видео:

Видео: facebook.com/kharkivbrutal

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама