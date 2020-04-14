Врачи Буковины получили помощь из Австрии: что поступило в больницы (фото)

В больницы Черновицкой области, где ранее врачи рассказали о новых симптомах коронавируса, привезли гуманитарную помощь от организации Общества Красного Креста Украины. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Черновицкой ОГА.

"В течение нескольких дней Черновицкая областная организация Общества Красного Креста Украины для поддержки медицинских учреждений области передала гуманитарную помощь, полученную от Красного Креста Нижней Австрии", – рассказали в ОГА.

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Итак, в медицинские учреждения передали:

Кицманская ЦРБ – аппарат для аспирации LSU, одеяла и одноразовые перчатки

Новоселицкая ЦРБ – одеяла 30 шт, одноразовые перчатки

Сторожинецкая ЦРБ – аппарат ИВЛ, одеяла – 30 шт, мягкие шины для шеи, наклейки для волонтеров, которые подвозят медицинских работников на работу

Черновицкий центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – одноразовые перчатки

Черновицкая областная психиатрическая больница – одноразовые перчатки

ЦПМСД "Садгора" – одноразовые перчатки

Кельменецкая ЦРБ – аппарат ИВЛ, дефибриллятор, одеяла шерстяные – 20 шт

Хотинская ЦРБ – аппарат ИВЛ, одеяла, одноразовые перчатки, пеленки.

Напомним, в Черновицкой области продолжает расти число инфицированных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 546 человек.

Видео: Сергей Oсачук, Facebook

Отметим, что на данный момент в Украине подтвердили 3372 случая заражения коронавирусом. 119 человек выздоровели и еще для 98 – диагноз оказался смертельным.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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