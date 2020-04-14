Врачи Буковины получили помощь из Австрии: что поступило в больницы (фото)

В больницы Черновицкой области, где ранее врачи рассказали о новых симптомах коронавируса, привезли гуманитарную помощь от организации Общества Красного Креста Украины. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Черновицкой ОГА.
"В течение нескольких дней Черновицкая областная организация Общества Красного Креста Украины для поддержки медицинских учреждений области передала гуманитарную помощь, полученную от Красного Креста Нижней Австрии", – рассказали в ОГА.
Итак, в медицинские учреждения передали:
- Кицманская ЦРБ – аппарат для аспирации LSU, одеяла и одноразовые перчатки
- Новоселицкая ЦРБ – одеяла 30 шт, одноразовые перчатки
- Сторожинецкая ЦРБ – аппарат ИВЛ, одеяла – 30 шт, мягкие шины для шеи, наклейки для волонтеров, которые подвозят медицинских работников на работу
- Черновицкий центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – одноразовые перчатки
- Черновицкая областная психиатрическая больница – одноразовые перчатки
- ЦПМСД "Садгора" – одноразовые перчатки
- Кельменецкая ЦРБ – аппарат ИВЛ, дефибриллятор, одеяла шерстяные – 20 шт
- Хотинская ЦРБ – аппарат ИВЛ, одеяла, одноразовые перчатки, пеленки.
Напомним, в Черновицкой области продолжает расти число инфицированных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 546 человек.
Отметим, что на данный момент в Украине подтвердили 3372 случая заражения коронавирусом. 119 человек выздоровели и еще для 98 – диагноз оказался смертельным.
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