Врачи назвали причину смерти 33-летней женщины с коронавирусом в Черновцах

Женщина могла заразиться от своего мужа, который вернулся из Италии

Основной причиной смерти 33-летней женщины в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы стало неврологическое заболевание. Об этом сообщила медицинский директор учреждения Ольга Снигоряк.

Врач отмечает, что коронавирус стал "сопутствующей причиной". Кроме того, по ее словам, у инфицированной была еще одна патология – эндокринная.

"Причина смерти – судорожный синдром на фоне отека головного мозга и не исключено – кровоизлияние в мозг. В умершей была тяжелая патология нервной системы. Кроме этого, имели место тяжелые нарушения на фоне другой патологии – эндокринной. И третье – это было тяжелое поражение легких, без легочной недостаточности, а параллельно мы зафиксировали коронавирус", – цитирует Снигуряк АСС.

По словам Снигуряк, при коронавирусе пациенты погибают от тяжелой легочной недостаточности. "В данном случае такого не было", – отметила она.

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В свою очередь заместитель главы Черновицкой ОГА Наталия Гусак на брифинге сообщила, что женщина могла заразиться от своего мужа, который недавно вернулся из Италии.

У мужчины признаков инфицирования нет, возможно, по словам Гусак, он перенес коронавирус в легкой форме. Муж погибшей и еще четыре контактных человека пребывают в самоизоляции.

В то же время полиция открыла уголовное производство по факту смерти 33-летней жительницы Черновицкой области (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

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Напомним, мать умершей 33-летней Татьяны Людмила Пацалюк утверждает, что ее дочь можно было спасти.

"У нее была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). В октябре 2016 ее прооперировали в Киеве успешно, в последнее время чувствовала себя нормально", – рассказала Людмила.

Отметим, по состоянию на утро утро 18 марта в Украине рассматривают 41 подозрение на коронавирус.

Тем временем украинские города усиливают меры карантина. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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