Врачи рассказали о состоянии раненого контрабандистами начальника погранзаставы

Сегодня, 12:56

Пострадавший, которому повредили челюсть, в настоящее время говорит с большим трудом


Начальнику пограничной заставы, которому контрабандисты на Закарпатье, возле села Великий Бычков Раховского района, изуродовали лицо, разбили челюсть и стреляли в лопатку, была проведена операция. Об этом сообщил челюстно-лицевой хирург Военно-медицинского клинического центра Олег Ковтуняк.

"Перелом передней стенки гайморовой пазухи со значительным смещением обломков. У него огнестрельное ранение лопаточного отдела. Больной в сознании и все помнит", – сказал хирург.

В Госпогранслужбе уточнили, что в начальника погранзаставы стреляли из травматического оружия, на Закарпатье это уже третий с начала года случай нападения контрабандистов.

"Во время осуществления пограничником видеофиксации правонарушители подбежали к нему и начали его бить. Один из нападающих несколько раз выстрелил ему в спину", – рассказала помощник начальника Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

В ведомстве также отметили, что практически все местные жители промышляют контрабандой, и техника у них иногда лучше, чем у пограничников.

"За счет приборов ночного видения, которые у них в принципе очень качественные, они отслеживают где наряд, как и куда ушел – наши засады, секреты и т.д. Также они отслеживают передвижение с помощью так называемых дронов", – отметил начальник отделения пограничной службы "Лужанка" Георгий Имедашвили.

Ранее украинские пограничники в Краснопольском районе Сумской области с применением оружия задержали автомобиль УАЗ, который незаконно пытался перевезти из России меховые изделия

Напомним, что 20 июня Кабинет министров Украины утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный премьер-министром Владимиром Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и Государственной фискальной службой.
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"Сегодня"

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