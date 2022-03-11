Враг нанес удары, система тревоги не сработала. Что происходит в Ивано-Франковске 11 марта

Власть сейчас разбирается в происшествии, жителей просят оставаться дома

В городе стало не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковске утром 11 марта прогремели взрывы. Система тревоги не сработала. Причину выясняют.

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11 марта

8:13 Жителей Крыховцев, Чукаловки, Опришевцев, микрорайона "Городок" попросили не уезжать сейчас из дома и не перемещаться в ближайшее время по территории районов.

7:45 Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе прогремели взрывы.

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"Враг нанес удар по Франковску. Пожалуйста, не распространяйте фото и видео взрывов! Разбираемся, почему не сработала система тревоги", – отметил Марцинкив.