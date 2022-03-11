Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Враг нанес удары, система тревоги не сработала. Что происходит в Ивано-Франковске 11 марта

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 марта, 08:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Власть сейчас разбирается в происшествии, жителей просят оставаться дома
В городе стало не спокойно
В городе стало не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковске утром 11 марта прогремели взрывы. Система тревоги не сработала. Причину выясняют.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня".

Реклама

11 марта

8:13 Жителей Крыховцев, Чукаловки, Опришевцев, микрорайона "Городок" попросили не уезжать сейчас из дома и не перемещаться в ближайшее время по территории районов.

7:45 Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе прогремели взрывы.

Реклама

"Враг нанес удар по Франковску. Пожалуйста, не распространяйте фото и видео взрывов! Разбираемся, почему не сработала система тревоги", – отметил Марцинкив.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Видео-контент
Мир душит РФ санкциями
Все санкции
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Первая медицинская помощь
Помоги!
Мэр говорит
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Финанс-дайджест
Больше новостей
Рупоры Кремля
Путинисты 🤬
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Максим Билоконь, танкист-командир из города Ромны (Сумская обл.). Во время обороны Чернигова, отражая атаку врага, уничтожил диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. За личное мужество и героизм ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Водитель грузовика Десмонд Уизли, узнав о происходящем в Украине, подъехал к посольству РФ в Дублине и задним ходом протаранил ворота. Затем достал фото с жуткими кадрами войны и стал показывать прохожим. Полицейским объяснил: “Я не мог бездействовать, увидев, что происходит”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Паралимпиада-2022. Медали
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
ВсегоВсего
1
flag Китай КитайCN
14
14
18
46
2
flag Украина УкраинаUA
7
9
6
22
3
flag Канада КанадаCA
7
4
9
20
4
flag Франция ФранцияFR
6
1
2
9
5
flag США СШАUS
4
10
3
17
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38748.17

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2562.39

Litecoin (LTC)

101.84

Ripple (XRP)

0.75

Купить криптовалюту
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Комаровский в теме
Как избежать радиоактивного заражения при аварии на АЭС
Спроси у доктора

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять