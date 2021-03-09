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Все больницы переполнены: мэр Ивано-Франковска заявил о критической ситуации с COVID-19

9 марта, 14:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Глава города попросил ОГА выделить дополнительные места

На Прикарпатье стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. В больницах Ивано-Франковска уже нет мест для пациентов. В городе зафиксировали самую высокую смертность от COVID-19 за все время эпидемии.

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Об этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал на своей странице в Facebook.

По словам главы города, ситуация критическая.

"Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполненность медицинских учреждений – сверхурочная", - написал он.

В связи с этим Марцинкив попросил ОГА выделить дополнительные места для больных в областном кардиоцентре.

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"На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали. Только ОГА еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей. Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра", - добавил мэр.

Напомним, ранее на Прикарпатье правоохранители проверяли медучреждения, чтобы выяснить, сколько на самом деле занято коек для больных COVID-19. Областные власти заявляли, что реальное количество занятых коек оказалось меньше заявленного.

Кстати, почему количество больных ковидом резко возрастает именно в западных областях, новости "Сегодня" поинтересовались у медика.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск больницы карантин Прикарпатье коронавирус
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