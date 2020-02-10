Разгром опасной банды или "спектакль": все подробности стрельбы в Мукачево

/ Фото: Нацполиция

7 февраля в Мукачево около 9:50 на улице Сеченова водители двух автомобилей прямо на дороге устроили стрельбу, после чего скрылись. Как рассказали в пресс-службе полиции в Закарпатской области, в результате двое местных жителей, 24 и 40 лет, оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Читайте все подробности инцидента в специальном материале сайта "Сегодня".

Как сообщил в своем Тelegram-канале местный журналист Виталий Глагола, напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланем. Бывший народный избранник более известен в городе под криминальным прозвищем "Блюк". По словам журналиста, в перестрелке пострадали Пашкуляк и его охранник.

Артура госпитализировали в медицинский центр "Диамед" в Ужгороде – пуля попала мужчине в плечо. Его охранник находится в Мукачевской ЦРБ. По словам врачей, мужчина получил пулевое ранение в область таза. На момент обнародования этой информации он находился в реанимационном отделении, состояние было тяжелым, но он находился в сознании.

Не удивительно, что очевидцы этого ЧП до сих пор в шоке от произошедшего. По словам свидетелей, кроме выстрелов они отчетливо слышали взрыв, и это были не петарды.

"Предварительная правовая квалификация по ч.2 в. 15 п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)", – рассказали в прокуратуре Закарпатской области.

Кроме того, стало известно, что из-за этой перестрелки мэр Андрей Балога созвал местный горсовет на срочную сессию.

"В повестке дня вопрос "Об обращении к президенту Украины по криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка", – говорится в сообщении пресс-службы Мукачевского городского совета.

На внеочередном заседании горсовета в связи с криминогенной ситуацией в городе депутаты приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В тексте обращения говорится, что Мукачевский горсовет вынужден обратиться к президенту "из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в городе".

"Стрельба в спальном районе создавала реальную угрозу жителям 86-тысячному городу, жители которого уже не чувствуют себя в безопасности и решительно требуют надежной защиты от бандитов", – говорится в сообщении.

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Во всех "криминальных" бедах в городе депутаты считают виновной полицию.

"Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные "разборки", считаем профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции. Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не испытывают системного, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей", – подчеркивается в обращении.

В связи с этим депутаты просят Зеленского предоставить Мукачево "неотложную и действенную правоохранительную помощь", которая, в частности, предусматривает введение в город "подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии, с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блоку".

Кроме того, депутаты просят Зеленского поменять руководство городского управления полиции.

Уже в субботу вечером, 8 февраля, на посту полиции в Нижних Воротах на Закарпатье силовики задержали нескольких человек, причастных к перестрелке. Задержание прошло около 22:00 субботы в то время как два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах.

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"Спецоперация в Нижних Воротах. Одна из вооруженных преступных группировок, возможно причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Спецслужбы задержали сразу несколько автомобилей на львовских номерах Mercedes G-Glass и Toyota. Вероятно, чтобы продолжить разборки. В автомобиле – куча оружия. По моей информации, это люди некоего Львовского криминального авторитета Поликарпа", – написал журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Уже на следующий день, 9 февраля, пресс-служба МВД разъяснила подробности инцидента. Так, по приказу министра внутренних дел Арсена Авакова в Мукачево ввели спецназ Нацгвардии и были усилены меры безопасности в целом на Закарпатье. Получив информацию, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, спецназовцы, сотрудники Службы безопасности Украины, детективы местной полиции совместно с прокуратурой области провели спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

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Как выяснилось, накануне, 8 февраля, в с. Нижние Ворота задержали лидера и членов преступной группировки. Участники ОПГ были вооружены, поэтому было принято решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области. При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали. В результате никто не пострадал. Задержаны семь человек, изъято оружие.

В пресс-службе МВД рассказали, что при задержании подозреваемые пытались скрыться с места происшествия. Всего были задержаны семь человек, в том числе и организатор банды, который передвигался на бронированном автомобиле.

Впрочем, оказалось, что не все так однозначно в этой истории. Жена одного из задержанных членов банды в Закарпатской области – Ирина Требитко – рассказала свою версию произошедшего. По словам женщины, ее мужу – Евгению Требитко, который находился за рулем автомобиля Mercedes, инкриминируют покушение на убийство.

"Да. У них было оружие. Но на каждую единицу было разрешение. Потому что сидели с ними люди, которые имели разрешения на все это оружие. Оружие конфисковали, телефоны конфисковали…" – возмущается женщина.

Кроме того, Ирина все ипроизошедшее называет "спектаклем".

А следом, 9 февраля, в город ввели военнослужащих Национальной гвардии Украины. Они будут патрулировать мукачевские улицы круглосуточно.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечено оперативный резерв Национальной гвардии Украины", – рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Общественный порядок в Мукачево будут охранять военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна и гвардейцы 2-й Галицкой бригады.

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