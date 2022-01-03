Все ради забавы? В Волынской области неизвестные застрелили лебедя (фото)

Мужчина, который стал свидетелем убийства птиц, вызвал на место полицию

Лебедь жил на озере несколько лет / Коллаж "Сегодня"

В Нововолынске Волынской области неизвестны ради забавы застрелили лебедя. Он жил на местном озере несколько лет.

Об этом пишет Радар.

Не ждал от людей подлости

Браконьеров увидел случайный свидетель. Мужчина время от времени подкармливал птиц. Подозреваемым, которые застрелили птицу, от 30 до 35 лет.

Лебедь плавал в камышах с лебедкой уже несколько лет подряд. Он не ожидал от людей подлости и подплывал близко к берегу. Все из-за того, что птиц постоянно подкармливали местные жители.

Неизвестные застрелили лебедя. Фото: сайт "Радар"

В деле разбираются полицейские

Мужчина, который стал свидетелем убийства вызвал полицию и попытался самостоятельно догнать браконьеров, но у него ничего не получилось.

На место приехала полиция.

Неизвестные застрелили лебедя. Фото: сайт "Радар"

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