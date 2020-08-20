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"Все равно, кто у вас погиб": во Львове водитель пытался выгнать мать бойца АТО из маршрутки

20 августа, 15:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Одна из пассажирок вступилась за женщину

Во Львове водитель маршрутки не захотел пускать в салон мать погибшего на Донбассе украинского бойца. Инцидент произошел на маршруте №217 А.

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Женщина зашла в салон транспортного средства и показала льготное удостоверение, а водитель не захотел пускать ее. Он заявил, что ему все равно на смерть сына женщины. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня зашла в автобус 217 А, примерно 8:00 утра. Показала удостоверение льготного проезда, матери погибшего воина АТО. На что водитель сказал выйти и ждать следующую маршрутку, у него только сидячие места. Хотя в маршрутке, кроме меня, еще передо мной зашли трое пассажиров. Я ему объяснила, что у меня погиб сын, чтобы вы ездили и зарабатывали деньги. Зачем прозвучал ответ: "Мне все равно, кто у вас погиб", – написала Мария Найда.

Матери погибшего воина уступила место другая женщина, которая ехала в маршрутке.

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"Все пассажиры молчали, будто в рот набрали воды. Одна женщина, которая сидела, она дала мне место и сказала водителю, что не может слушать это все, что он говорит. Большое спасибо женщине", – добавила Найда.

Ранее мы сообщали, что в Днепре водитель маршрутного такси отказал в проезде пассажиру с удостоверением участника боевых действий и с инвалидностью.

Также напомним, в Запорожской области водитель маршрутки из Мелитополя выгнал из салона женщину и ребенка.

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