Вслед за Бабченко: ровенская полиция инсценировала убийство бизнесмена

Полиция Ровенской пресекла деятельность ОПГ и предупредила заказное убийство. Недавно были задержаны двое мужчин, которых наняли для убийства ровенского бизнесмена. Задержание произошло незадолго до планированного преступления.

"По имеющейся оперативной информации мы знали, что в городе находится два человека, которые готовятся к совершению преступления. К моменту задержания нам не было известно, кого именно они хотят убить", – отметил заместитель начальника полиции в Ровенской области Сергей Волков.

Утром 17 июля на улице Костромская областного центра работники полиции задержали двух киевлян в возрасте 47 и 49 лет, ранее судимых за убийства. В автомобиле Opel, на котором передвигались злоумышленники, правоохранители обнаружили гранату, пистолет с глушителем. Стало известно, что объектом преступления является 42-летний ранее судимый житель.

"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и "погибшего", – добавляют в полиции.

Полицейские установили, что на счету организованной группы – поджог информационного агентства журналистских расследований "Четвертая власть". Также известно, что организовал банду 46-летний житель областного центра, криминальный авторитет. Он покинул пределы Украины 13 июля.

Сейчас собрано достаточно доказательств для сообщения организатору о подозрении. После установления его места нахождения и доведение в суде его вины он будет нести уголовную ответственность.

Во время обыска у одного из киллеров, 49-летнего жителя столицы, в подсобном помещении дачного дома в Житомирской области полицейские изъяли самодельный взрывной предмет, запал к гранаты, пистолет и патроны. У другого злоумышленника, в доме в Киеве обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны. Правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов.

Исполнителям сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству. Ровенский городской суд взял их под стражу без права внесения залога. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, 17 июля, около 13 часов в полицию поступило сообщение, что в Ровно на улице Небесной Сотни застрелили мужчину. Тело убитого с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке. По предварительной информации, погибшим является 42-летний житель, частный предприниматель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и оперативники.

Также мы писали, что в Ровно средь бела дня в гремела стрельба, в результате которой погиб молодой мужчина. В полицию о происшествии сообщилы медики, оказывавшие помощь раненым. Но спасти его и не смогли. Пострадавший умер в карете скорой помощи.