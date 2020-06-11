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Вспышка COVID-19 на птицефабрике на Волыни растет: безопасно ли есть мясо

11 июня, 15:39

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Предприятие может остановить работу

На Владимир-Волынской птицефабрике в Волынской области растет число зараженных коронавирусом – диагноз подтвердили у 53 работников предприятия. Об этом рассказала пресс-секретарь фабрики Дария Пиддубецкая, сообщает "Суспільне".

По ее словам, все заболевшие оказались из цеха полуфабрикатов. Его после случившегося так и не закрыли. На фабрике уверяют, что курятина безопасна.

"Коронавирус не передается через пищу. Термически обработанные продукты не несут опасности", – отметила Пиддубецкая.

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По ее словам, все больные работники сейчас находятся на лечении дома, их состояние оценивают как удовлетворительное. Коллег инфицированных из цеха уже тестируют в частной лаборатории.

Главный санитарный врач области Наталия Янко рассказала, что на предприятии уже проводят противоэпидемические мероприятия. Если инфекция будет распространяться, то фабрику могут закрыть, но пока таких планов нет.

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Как рассказали в пресс-службе местной ОГА, за последние сутки в Волынской области обнаружили 52 новых случая COVID-19. Выздоровели за сутки 20 инфицированных. Жизнь одной зараженной спасти не удалось – инфекция унесла жизнь жительницы Камень-Каширского района.

Всего в области зарегистрировано 1266 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии выздоровел 331 человек, а 38 – скончались.

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Ранее мы рассказывали, что в Волынской области коронавирусную инфекцию обнаружили у четверых сотрудников лабораторного центра Минздрава.

Также читайте материал сайта "Сегодня": Возможна вторая волна коронавируса: будет ли новый карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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