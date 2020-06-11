Вспышка COVID-19 на птицефабрике на Волыни растет: безопасно ли есть мясо

На Владимир-Волынской птицефабрике в Волынской области растет число зараженных коронавирусом – диагноз подтвердили у 53 работников предприятия. Об этом рассказала пресс-секретарь фабрики Дария Пиддубецкая, сообщает "Суспільне".
По ее словам, все заболевшие оказались из цеха полуфабрикатов. Его после случившегося так и не закрыли. На фабрике уверяют, что курятина безопасна.
"Коронавирус не передается через пищу. Термически обработанные продукты не несут опасности", – отметила Пиддубецкая.
По ее словам, все больные работники сейчас находятся на лечении дома, их состояние оценивают как удовлетворительное. Коллег инфицированных из цеха уже тестируют в частной лаборатории.
Главный санитарный врач области Наталия Янко рассказала, что на предприятии уже проводят противоэпидемические мероприятия. Если инфекция будет распространяться, то фабрику могут закрыть, но пока таких планов нет.
Как рассказали в пресс-службе местной ОГА, за последние сутки в Волынской области обнаружили 52 новых случая COVID-19. Выздоровели за сутки 20 инфицированных. Жизнь одной зараженной спасти не удалось – инфекция унесла жизнь жительницы Камень-Каширского района.
Всего в области зарегистрировано 1266 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии выздоровел 331 человек, а 38 – скончались.
Ранее мы рассказывали, что в Волынской области коронавирусную инфекцию обнаружили у четверых сотрудников лабораторного центра Минздрава.
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