Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковске: заразились медики онкоцентра

Коронавирус подтвердили уже у семи медиков

В Ивано-Франковске, где недавно умер известный врач Игорь Закала, в областном онкоцентре заболели 11 медицинских работников. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава областной государственной администрации Виталий Федоров.

По его словам, в семи человек, которые заболели, ПЦР-тестирование уже показало положительные результаты. Среди инфицированных медработников есть двое врачей.

В ОГА также рассказали, что трое медсестер находятся на лечении в Областном фтизиопульмонологическом диспансере. Их состояние – средней тяжести. Остальные медики лечатся амбулаторно.

"Пациентам онкоцентра проводят экспресс-тесты", – сообщил Федоров.

Как сообщал сайт "Сегодня", в психбольнице в поселке Олыка в Киверцовском районе Волынской области, которая стала одним из очагов вспышки COVID-19, растет число инфицированных. Опасную болезнь там подхватили 67 человек.

А во Львове из-за коронавируса госпитализировали семью с двумя детьми. Кроме того, в городе умерла больная COVID-19 врач, которая работала во Львовской областной клинической больнице.

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