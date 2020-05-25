Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковске: заразились медики онкоцентра

В Ивано-Франковске, где недавно умер известный врач Игорь Закала, в областном онкоцентре заболели 11 медицинских работников. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава областной государственной администрации Виталий Федоров.
По его словам, в семи человек, которые заболели, ПЦР-тестирование уже показало положительные результаты. Среди инфицированных медработников есть двое врачей.
В ОГА также рассказали, что трое медсестер находятся на лечении в Областном фтизиопульмонологическом диспансере. Их состояние – средней тяжести. Остальные медики лечатся амбулаторно.
"Пациентам онкоцентра проводят экспресс-тесты", – сообщил Федоров.
Как сообщал сайт "Сегодня", в психбольнице в поселке Олыка в Киверцовском районе Волынской области, которая стала одним из очагов вспышки COVID-19, растет число инфицированных. Опасную болезнь там подхватили 67 человек.
А во Львове из-за коронавируса госпитализировали семью с двумя детьми. Кроме того, в городе умерла больная COVID-19 врач, которая работала во Львовской областной клинической больнице.
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