На Львовщине – рекордный прирост больных COVID-19: что известно

Во Львовской области, где ранее COVID-19 подтвердили у 90 медиков больницы скорой помощи, коронавирусная инфекция продолжает распространяться высокими темпами. Так, за сутки в регионе было подтверждено рекордных 70 случаев заражения (53 из которых – жители Львова). Всего во Львовской области уже 1513 инфицированных коронавирусом.

Как сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, по состоянию на 08:00 во Львове и Львовской области COVID-19 унес жизни 48 человек (четверо умерли за последние сутки). 335 пациентов выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4697 человек, госпитализированы – 634, на амбулаторном лечении – 4063 человека, выписаны – 484 пациента.

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"Сейчас в больнице находятся 155 человек, из них в реанимации – 6 человек, на аппаратные ИВЛ – 2 человека", – сообщила Сличная.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 329 ПЦР-тестов.

"+70 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это новый "рекорд" и плохой звоночек для всех нас. Сегодня на сессии будем голосовать важные решения для противодействия последствиям эпидемии. Там и закупка быстрых и других необходимых медицинских средств", – отметил городской председатель Львова Андрей Садовой.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", во Львове от коронавируса умерла врач.

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В свою очередь львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз относительно коронавируса. В то же время, медик напомнил о необходимости строго придерживаться карантина, чтобы избежать "второй волны" заболевания.

Подробно о тестировании на антитела к коронавирусу – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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