Вспышка кори: на Закарпатье заболели 56 школьников

Сегодня, 22:12

В с. Черная Тиса Закарпатской области 56 школьников заболели корью

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В селе Черная Тиса в Раховском районе Закарпатской области зафиксирована вспышка кори. По состоянию на четверг, 17 мая, диагноз "корь" поставлен 56 ученикам общеобразовательной школы. Двое из них госпитализированы, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Первый случай кори в населенном пункте зарегистрирован в апреле 2018 года. По оперативным данным, в с. Черная Тиса с начала 2018-го зарегистрировано 66 случаев кори – все среди детей. В Раховском районе за этот же период зарегистрировано 166 случаев заболевания, в 149 из них болели дети", – сообщают представители ведомства.

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Всего с начала года наибольшее распространение болезни зафиксировано в Ивано-Франковской области, где заболели 2137 человек. Закарпатская область на втором месте по заболеваемости – 2131 человек. Далее следуют Львовская область (1785 заболевших), Одесская (1552 человека) и Черновицкая (1081 человек).

Отметим, что ранее медики предупредили – в ряде случаев корь стала еще более агрессивной, болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редки по сравнению с непривитыми пациентами.

Также мы сообщали о том, что во Львове 11 апреля госпитализировали 11 человек – студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Всем им поставили диагноз "корь".
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Источник:

"Сегодня"

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