Вспышка коронавируса на Прикарпатье: в Калуше закрыли роддом

В городе Калуше Ивано-Франковской области временно закрыли роддом. Теперь местным роженицам нужно будет ехать в областной перинатальный центр, где раннее была зафиксирована вспышка коронавируса.

По словам заместителя городского головы Калуша Натальи Тобечик, закрытие роддома связано с распространением коронавирусной инфекции среди медицинского персонала, передает "Калуш ФМ".

Как прокомментировал генеральный директор Калушской ЦРБ Иван Красийчук, пока зараженных пациентов в родильном доме нет. Но поскольку есть подтвержденные случаи COVID-19 среди медицинских работников ЦРБ, руководство решило предпринять превентивные шаги и временно закрыть родильное и гинекологическое отделения.

"Медицинских работников из этих отделов отправляем на карантин, а в помещении проводим дезинфекцию и все необходимое в таких случаях", – отметил Красийчук.

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Заработает роддом не раньше, чем через две недели. А все медработники после карантина будут проверены.

Отметим, на сегодняшний день коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена уже у 23 работников медицинских учреждений Калушского района. Среди зараженных 8 врачей, 6 медсестер и 8 младших медицинских сестер. Кроме того, COVID-19 подтвердили и у медрегистратора районной больницы.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске умер пациент с коронавирусом, которого уже готовили к выписке.

Всего по состоянию на утро 14 апреля на Прикарпатье зафиксировано уже 332 случая коронавирусной инфекции. Умерли 26 человек, выздоровели – 16.

А ранее в Винницкой области выздоровел двухлетний Павлик, у которого диагностировали COVID-19. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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