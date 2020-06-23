Вспышка коронавируса на Закарпатье: в области ввели новые ограничения

На выходных в регионе не будет работать общественный транспорт

Эпидемия коронавирусной инфекции набирает обороты в Закарпатской области. Только за последние сутки COVID-19 диагностировали еще у 103 жителей региона. Из-за стремительного роста числа заболевших в области решили еще больше ужесточить карантин.

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Как рассказал на своей странице в Facebook глава областной государственной администрации Алексей Петров, такое решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС. В регионе ввели следующие ограничения:

В выходные и праздничные дни будут запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом. Это касается как городского, так и пригородного, междугородного и внутриобластного сообщения.

Магазины, аптеки, банки и местные органы Пенсионного фонда Украины должны с 11:00 по 13:00 организовать прием посетителей пожилого возраста.

Сельские, поселковые головы и работники органов государственной регистрации актов гражданского состояния должны предупреждать полицию о проведении запланированных торжественных мероприятий.

Кроме того, в области установят контрольно-пропускные пункты на Яблунецком перевале (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп).

Местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, территориальные подразделения центральных органов будут работать по новому графику:

с 8:00 – в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, территориальных подразделениях центральных органов исполнительной власти;

с 10:00 – в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины;

Отметим, что всего с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 2291 жителя области, среди которых 383 медика и 143 ребенка. 845 зараженных уже удалось вылечить, а для 61 человека болезнь закончилась летально.

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Напомним, что 18 июня на Закарпатье уже усиливали противоэпидемические меры. Тогдабыли введены восемь ограничений.

Также мы рассказывали, что в Закарпатской области в опорных больницах уже не хватает мест для госпитализации пациентов с COVID-19.

Как украинские медики борются с коронавирусом – смотрите в сюжете:

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