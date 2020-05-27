Вспышка коронавируса на Закарпатье: в селе, закрытом на карантин, отказались проходить тесты

В селе подтвердили болезнь у восьми человек, однако блокпост на дороге так и не установили

В Закарпатской области жители села Липча, которое было закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса, отказались проходить тесты на COVID-19.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Хустской районной государственной администрации Михаил Попович.

"Да, действительно, у нас есть решение районной комиссии об усилении карантинного режима в селе Липча из-за вспышки коронавирусной инфекции. Впрочем, вчера не удалось установить блокпост, также не протестировали население – люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов", - объяснил он.

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По его словам, в селе живут около десяти человек с симптоматикой COVID-19.

"В село направлена еще одна бригада медиков, которые будут пытаться протестировать население", - сказал Попович.

Он заверил также, что районная власть приняла решение об установке блокпоста на въезде в село.

"Он необходим для ограничения движения в пределах села и предотвращения распространения инфекции", - подчеркнул чиновник.

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Отметим, что 28 мая в соседнем селе будет храмовый праздник, и блокпост должен обеспечить контроль за передвижениями людей.

Ранее мы сообщали, что коронавирусную инфекцию подтвердили у пятерых сотрудников одного из супермаркетов Ужгорода. Руководство организовало обследование всех 45 работников ПЦР-тестированием.

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