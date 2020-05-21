Вспышка коронавируса в интернате Мукачево: зараженных стало вдвое больше

В Мукачево Закарпатской области в психоневрологическом интернате продолжает расти число больных COVID-19. Тут опасную инфекцию подтвердили у 54 человек, сообщает Mukachevo.net.

Как рассказали в местном городском совете, только за последние сутки в городе зафиксировали 28 случаев коронавируса. Все их подтвердили в интернате. Сутками ранее в медучреждении инфекцию обнаружили у 26 человек.

Всего же с начала эпидемии опасную инфекцию в Мукачево подхватил 161 человек. 69 больных COVID-19 в городе уже вылечились, а 90 зараженных все еще борются с болезнью. Скончались от коронавируса двое горожан.

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Также мы рассказывали, что одним из очагов вспышки коронавируса в Закарпатской области стала Перечинская школа-интернат. Тут вирус подхватили 13 детей. Из-за вспышки COVID-19 в интернате против его руководства возбудили уголовное дело.

Напомним, что на данный момент больницы Черновицкой области переполнены больными COVID-19. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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