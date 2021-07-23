Встал и пошел. В Черновцах показали, как "безногий" нищий обманывает людей

Местные жители сняли, как "безногий" мужчина встал и пошел. Коллаж "Сегодня"

В Черновцах на Килиновском рынке мужчину разоблачили на мошенничестве. Притворяясь, что у него нет ног, он просил милостыню в прохожих.

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Видео опубликовали на странице рынка в Facebook.

На записи видно, что мужчина сидел в коробке, после чего начал собирать вещи, встал и ушел.

"Мы рассказывали вам о нашей службе финансового мониторинга и охраны? Так вот, ребята настолько крутые, что не только легко разоблачают преступников, но и могут удивительным образом исцелить", - написали под видео.

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Напомним, в Киеве заметили пожилую женщину, которая сначала просила денег у прохожих, а затем ехала с большими пакетами продуктов домой на такси.

Кроме того, в Киевской области задержали наглую мошенницу, которая обманула более 20 человек – присваивала золото и ценные вещи жертв.