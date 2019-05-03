Встречали на коленях: во Львовскую область привезли тело погибшего воина

Владимир Куцык погиб от пули снайпера

Фото: Facebook











Во Львовскую область сегодня, 3 мая, привезли тело погибшего на Донбассе бойца 24-ОМБр Владимира Куцыка.

Во время встречи траурного кортежа люди вдоль дороги соединились в живую цепочку, стоя на коленях и с лампадками в руках.

Похоронят Владимира Куцыка в родном селе Стоянов Радеховского района. Об этом сообщают в Радеховском райсовете.

Добавим, что Владимир Куцик погиб 30 апреля 2019, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. Он находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта и выполнял боевую задачу. При замене Владимиром позиции боевики открыли огонь из новейшей российской снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Одна из пуль смертельно ранила украинского защитника.

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Напомним, недавно на Донбассе погиб боец с Прикарпатья Сергей Гундер с позывным "Татарин". У погибшего остались мать, проживающая в Харькове, жена и дочь в селе Драгомирчаны Тисменицкого района, а также двое детей от первого брака.

А во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.

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