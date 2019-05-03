Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Встречали на коленях: во Львовскую область привезли тело погибшего воина

3 мая, 13:54

Владимир Куцык погиб от пули снайпера

Фото: Facebook

Во Львовскую область сегодня, 3 мая, привезли тело погибшего на Донбассе бойца 24-ОМБр Владимира Куцыка.

Во время встречи траурного кортежа люди вдоль дороги соединились в живую цепочку, стоя на коленях и с лампадками в руках.

Похоронят Владимира Куцыка в родном селе Стоянов Радеховского района. Об этом сообщают в Радеховском райсовете.

Добавим, что Владимир Куцик погиб 30 апреля 2019, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. Он находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта и выполнял боевую задачу. При замене Владимиром позиции боевики открыли огонь из новейшей российской снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Одна из пуль смертельно ранила украинского защитника.


Напомним, недавно на Донбассе погиб боец с Прикарпатья Сергей Гундер с позывным "Татарин". У погибшего остались мать, проживающая в Харькове, жена и дочь в селе Драгомирчаны Тисменицкого района, а также двое детей от первого брака.

А во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, погиб, боец , ООС

Вы сейчас просматриваете новость " Встречали на коленях: во Львовскую область привезли тело погибшего воина". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За год ООС Нацгвардия задержала более тысячи человек на Донбассе

Сегодня, 10:56

Нацгвардейцы принимают активное участие в Операции объединенных сил – не только на блокпостах, но и на передовой

В зоне ООС отработали противовоздушную оборону

Сегодня, 10:29

Учения проводились для повышения эффективности системы противовоздушной обороны ООС

Командир боевиков "Корса" получила российский паспорт: в ВСУ показали ее фото

Сегодня, 09:40

Предательница Украины, которая обстреливала украинских военных из "Градов", даже сменила фамилию в новом документе

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: девять оккупантов ранены

Сегодня, 07:25

Из-за вражеских обстрелов ранения получили трое украинских военнослужащих

У Зеленского готовят восемь законопроектов

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

5 мифов об уходе за кожей, которые могут навредить тебе

Клишина: У меня российское гражданство и менять его не собираюсь

Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт

Отныне завтрак — не самый главный прием пищи: ученые

Тот самый номер Медведевой в розовом костюме. Полная видеозапись

Зачем Белорукова била шведку? Мы сами портим себе репутацию

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Как отрываются спортсменки в отпуске