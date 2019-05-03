Встречали на коленях: во Львовскую область привезли тело погибшего воина
Владимир Куцык погиб от пули снайпера
Во Львовскую область сегодня, 3 мая, привезли тело погибшего на Донбассе бойца 24-ОМБр Владимира Куцыка.
Во время встречи траурного кортежа люди вдоль дороги соединились в живую цепочку, стоя на коленях и с лампадками в руках.
Похоронят Владимира Куцыка в родном селе Стоянов Радеховского района. Об этом сообщают в Радеховском райсовете.
Добавим, что Владимир Куцик погиб 30 апреля 2019, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. Он находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта и выполнял боевую задачу. При замене Владимиром позиции боевики открыли огонь из новейшей российской снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Одна из пуль смертельно ранила украинского защитника.
Напомним, недавно на Донбассе погиб боец с Прикарпатья Сергей Гундер с позывным "Татарин". У погибшего остались мать, проживающая в Харькове, жена и дочь в селе Драгомирчаны Тисменицкого района, а также двое детей от первого брака.
А во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.
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