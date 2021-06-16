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Вступила в секту. В Ровно у пенсионерки отобрали землю, квартиру и жилой дом (видео)

16 июня 2021 14:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пожилая женщина познакомилась с мошенницей в секте – у пострадавшей незаконно отобрали имущество

В Ровно мошенники отобрали у 70-летней женщины имущество на 4 млн гривен. Пенсионерка с дочкой несколько лет назад вступила в скандальную религиозную секту.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

В секте пострадавшая познакомились с женщиной, которая с двумя сообщниками подделала ее документы. У пожилой женщины забрали квартиру в новостройке, жилой дом и четыре земельных участка.

"Они взяли чужой паспорт и создали юридическое лицо, но использовали поддельные документы", – сказала спикер полиции Ровенской области Мария Юстицкая.

В полиции уже направили уголовное производство в суд. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее в Волынской области женщина запугивала студентку "порчей", которую якобы навели на членов ее семьи.

Кроме того, мошенники придумали новую схему выманивания денег. Во Львовской области двое мужчин под видом медиков обобрали семь пенсионеров. Те добровольно отдали им более 150 тысяч гривен.

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