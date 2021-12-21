Вторая трагедия за день. В Черновцах подросток покончил с собой

На данный момент причина самоубийства пока неизвестна

Подростка нашли вчера, 20 декабря / Коллаж "Сегодня"

В Черновцах повесился 14-летний парень. Покончил с собой подросток дома вчера, 20 декабря. Полицейские выясняют обстоятельства и причины его поступка.

Об этом сообщает полиция в Черновицкой области, пишет сайт "Молодой буковинец".

Детали

Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции, к данному случаю не причастны "группы смерти".

"В полицию поступило сообщение, что дома был найден повешенным 14- летний мальчик. У следствия есть основания считать, что произошло самоубийство. Речи о том, что к этому имеют отношение "группы смерти" – нет", – сообщила спикер полиции Черновицкой области Татьяна Андрийчук.

По данным полиции, причина самоубийства выясняется. Сведения уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией п.1 ст. 115 УКУ с дополнительной отметкой "самоубийство". В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства и причины, побудившие умершего к совершению таких действий", – сообщили в Нацполиции.

Что делать, если вы заметили склонность к суициду у близких?

Если у близкого человека отмечены склонности к суициду, то лучшее, что можно сделать, – помочь ему получить квалифицированную помощь от специалистов.

В процессе общения следует:

не паниковать;

быть открытыми, давать понимать человеку, что он ценен для вас;

проявлять поддержку и понимание;

не обесценивать личность и его переживаний;

избегать потребления алкоголя и других психоактивных веществ;

давать понять, что для кризисного состояния/тяжелых переживаний есть выход;

не давить, а в заботливой форме предлагать помочь лицу получить помощь.

Ранее мы писали: