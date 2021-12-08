Второй день подряд: в Тернопольской области произошла страшная авария с участием маршрутки (фото)

Вечером 8 декабря в Тернопольской области маршрутка с пассажирами попала в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали 9 человек.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Детали ДТП
Авария произошла на трассе Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече. Пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat. В результате ДТП травмировались по меньшей мере 9 человек, в том числе водитель маршрутки. Сейчас о состоянии пострадавших информации нет. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Заблокированные люди
По информации Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области, в результате аварии в транспортных средствах оказались заблокированы люди. Спасатели деблокировали их и передали скорой помощи.
Смертельное ДТП под Черниговом
Вблизи села Брусилов Черниговской области маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. Авария произошла около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. Автобус ехал по маршруту Чернигов – Сосница. Удар был такой силы, что от машин остались лишь искореженные останки. Сразу на месте констатировали смерть 10 человек. Других пострадавших госпитализировали, в больнице некоторые из них скончались. Всего число погибших – 13 человек.
Владельца автобуса проверят на соблюдение безопасности, а водителю грузовика вручили подозрение. Точную причину аварии устанавливают. На это может потребоваться не один месяц.
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