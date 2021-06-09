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Второй раз за неделю. Карпаты снова всколыхнуло землетрясение

9 июня 2021 7:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели сообщили о подземном толчке в Ивано-Франковской области – негативных последствий не наблюдается

В селе Пасечная Надворнянского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2,6 по шкале Рихтера, жертв и пострадавших нет.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Крыму из-за землетрясения были повреждены водоводы в Керчи. Ремонт занял почти месяц.

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Также напомним, в январе на западе Украины зафиксировали землетрясение. Спасатели добавили, что землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущается.

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