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Вундеркинд из Львова с прибором для незрячих победил на международной конференции

3 мая, 18:08

Изобретение школьника выполняет три функции – определение цвета, уровня освещенности и препятствий

Фото: Facebook

Во Львове ко дню 763-летия города в городской Ратуше прошло торжественное награждение местных жителей, причастных к популяризации города.

Так, особой благодарностью был отмечен Дмитрий Лопушанский – ученик 11 класса Лицея № 8, победитель Международной конференции молодых ученых ICYS-2019, которая проходила в городе Куала-Лумпур в Малайзии. Ко всему Дмитрий получил сертификат на 20 тыс. гривен. Об этом сообщают в ЛГС.

Как оказалось, на конференции "вундеркиндов" в Малайзии он представлял собственный проект в секции "инженерия" -  мультифункциональный прибор для незрячих. Этот прибор выполняет три функции – определение цвета, уровня освещенности, а также препятствий. С ним Дмитрию удалось завоевать  первое место, при том, что там было представлено более 26 стран и 170 участников. 

В будущем Дмитрий планирует оставаться в Украине, поступить в высшее учебное заведение во Львове. Для себя он выбрал направление компьютерных наук.

Напомним, не так давно стало известно, что София Петришин – ученица 11 класса школы-лицея "Орияна" – благодаря своему изобретению получила возможность участвовать в Международном конкурсе научных и художественных проектов GENIUS Olympiad 2018. Как оказалось, школьница создала прибор, преобразующий цифровой текст на шрифт Брайля, что может облегчить жизнь незрячих людей.

Ранее школьник из Кропивницкого изобрел и собрал из подручных материалов робота, который умеет собирать речной мусор. Деталями для сборки робота стали обычные пластиковые бутылки, рыбацкие сети и несколько простых электронных устройств, при этом за один раз робот может собрать до 20 кг мусора.

А 12-летний ученик школы №25 из Ровно Павел Стасюк изобрел сверхпрочный шлем для военных. Секрет школьника не в материале каски, а в особенности его поверхности. Парень предлагает покрыть каску небольшими пирамидками. Он даже получил патент на изобретение и теперь ищет спонсора, чтоб создать первый прототип для испытаний.

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Тег дети, Львов, школьник, вундеркинд

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