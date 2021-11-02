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СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Выбивают двери и лезут в драки с медиками: что происходит в пунктах вакцинации Ивано-Франковска

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
2 ноября, 21:10
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По словам мэра города, люди устраивают панику. Он хочет это предотвратить
Центры вакцинации в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Центры вакцинации в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в городе в пунктах вакцинации у людей паника. Они выбивают двери в кабинеты, а также лезут в потасовки с врачами.

Об этом Марцинкив сообщил в своем Telegram-канале.

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Люди устаивают панику

Как рассказал мэр, в Ивано-Франковске многие не видят, что происходит иногда в пунктах прививок. И в поликлиниках, и в центрах массовой вакцинации люди устраивают панику.

"Выбивают двери в кабинет, лезут в потасовки с медиками… Это неприемлемо. Теперь с медиками дежурят муниципалы и полиция", – сообщил городской голова.

Он добавил, что при необходимости будут привлечены 20 медицинских бригад и всем медикам эта работа будет оплачена.

Марцинкив хочет, чтобы Ивано-Франковск показал, что процесс вакцинации может быть нормально организован.

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Штурм центров вакцинации в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Штурм центров вакцинации в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В одесском трамвае будут вакцинировать от COVID-19

Департамент здравоохранения Одессы намерен запустить пункт вакцинации в трамвае Одиссей. Как рассказал и. о. главы департамента здравоохранения, депутат горсовета Левон Никогосян, КП "Одесгорэлектротранс" уже предоставило трамвайный вагон. Для вакцинации его оснастят необходимым оборудованием.

Где именно будут делать прививку?

Делать прививку от коронавируса в трамвае будут на конечных остановках, чтобы не мешать движению других вагонов.

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