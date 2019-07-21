Выборы 2019 – на Волыни не хватает урн для голосования

Также на территории области зафиксировали дефицит контрольных листов

Фото: Facebook

На Волыни в день выборов в селе Звичняче Гороховского района (участок №070097 (округ №20) в переносной ящик бросили только один контрольный лист и с этим "багажом" члены комиссии отправились к избирателям, которые голосуют по месту пребывания. В свое оправдание члены УИК сообщили, что, мол, в ОИК выдавали только по четыре контрольных листа.

"Стоит добавить, что из-за наличия только одного контрольного листа в переносном ящике для голосования существует угроза, что при подсчете бюллетени из него не будут подлежать учету", – сообщают наблюдатели "Опоры".

Кроме того, из разных округов продолжают сообщать о нехватке урн для голосования на избирательных участках. В частности, на участке №070524 в селе Несвич Луцкого района (округ №20) не хватает двух больших ящиков. А на участке №070588 в селе Щитынь Любешевского района (округ№23) не хватает одного переносного ящика.

Сообщают о нехватке ящиков и на участках №070817 (село Вишеньки Рожищенского района, ОВО №20), №070201 (село Старая Лешня, Владимир-Волынский район, ОВО №19), №070067 (село Дарницкое, Владимир-Волынский район, ОВО № 19), №070002 (село Залужье, Владимир-Волынский район, ОВО №19), №070885 (пгт Турийск, ОВО №20).

Добавим, что малый избирательный участок должен иметь не менее двух стационарных избирательных ящиков, средний – не менее четырех, большой – не менее шести.

О том , как в Украине сегодня, 21 июля, проходят выборы в Раду, читайте в материалах "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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