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Выборы 2019: в Ровно кандидат в депутаты сфотографировал и выложил в сеть свой бюллетень

21 июля, 11:55

Пользователи Facebook сразу отметили, что это – правонарушение

Кандидат не скрывает своих симпатий
Кандидат не скрывает своих симпатий. Фото: Facebook

В Ровно кандидат в народные депутаты Украины Роман Стасюк публично продемонстрировал свой бюллетень. На фото, которое он выложил на своей странице в Facebook, видно, за кого он проголосовал.

В то же время пользователи Facebook сразу отреагировали на "проделку" кандидата. Одни стали желать ему удачи и победы, а другие – напоминать, что это – незаконно.

Напомним, что голосование на выборах должно быть анонимным. Демонстрация заполненного бюллетеня – нарушение законодательства и прав человека на свободное волеизъявление. Правонарушение карается штрафом от 1700 до 5100 гривен, или исправительными работами до 2 лет, а в отдельных случаях и ограничение свободы до 3 лет.

Ранее в Полтаве на избирательном участке во время голосования на внеочередных выборах народных депутатов девушка фотографировала свой бюллетень в кабинке для голосования.

О том , как в Украине сегодня, 21 июля, проходят выборы в Раду, читайте в материалах  "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.


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Тег выборы, бюллетень, ровно, кандидат

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Сегодня

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