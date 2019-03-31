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Выборы президента: курьезы и нарушения на Западе Украины

Сегодня, 16:02

В Ровно мужчина снимал видео "на память", а на Буковине сестра отобрала у брата паспорт

Фото: Facebook
Выборы президента: курьезы и нарушения на Западе Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0b9/b4e/5ca0b9b4e9802.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0b9/b4e/5ca0b9b4e9802.jpg Запад В Ровно мужчина снимал видео «на память», а на Буковине сестра отобрала у брата паспорт

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В день выборов сегодня, 31 марта, на избирательных участках происходит немало нарушений. В основном это фото- или видеофиксация, а также попытки испортить бюллетени. Но среди правонарушений случается и немало курьезов, как например, случай во Львовской области, когда сейф с бюллетенями открывали болгаркой.

Так, в Черновцах  в полицию обратился 40-летний житель областного центра и пожаловался на родную сестру, которая отняла у него паспорт гражданина Украины. Об этом сообщают в полиции.

Выехав по указанному адресу, следственно-оперативная группа установила, что женщина не возвращает брату документ через долговые обязательства. Полицейские провели с родственниками профилактическую беседу и убедили женщину вернуть паспорт.

Также от жителя Львова поступило сообщение о том, что возле одного из избирательных участков неизвестный мужчина "представляется журналистом и интересуется у граждан за кого они проголосовали".

Еще было несколько случаев, когда избиратели пытались испортить бюллетени или плакаты:

Три факта фотографирования бюллетеней зафиксировали в Ровенской области: на избирательном участке №560953 (автотранспортный колледж), на избирательном участке №560918, и на избирательном участке по ул. Соборная, 269.

А в самом Ровно на избирательном участке № 560953 неизвестный гражданин совершил общую съемку внутри помещения, когда другой бросал бюллетень в урну. Полицейские установили, что 55-летний местный житель зафиксировал на видео, как его  отец бросает избирательный свернутый бюллетень в урну и объяснил, что это -  "на память".

Кроме этого, в Хмельницкой области на избирательных участках области зафиксировали  две  попытки порвать бюллетень (в Старосинявском и Летичевском районе). На граждан, которые повредили бюллетени, составлены административные протоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

По данным ЦИК, пять миллионов украинцев уже проголосовали на выборах президента. Наиболее активно украинцы продолжают голосовать в Запорожской, Луганской и Полтавской областях. В то же время во Львовской области проголосовали 14% избирателей .

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Тег выборы, Львов, черновцы, ровно, Хмельник

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Сегодня

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